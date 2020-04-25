За сутки в материковом Китае выявлено 12 новых случаев COVID-19, 11 - "импортированы" - власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, 11 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэйлунцзян), сообщается на сайте Госкомздрава КНР.

В четверг сообщалось о шести выявленных новых случаях заражения при двух ввезенных.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 816 случая заражения, из них 1 тыс. 629 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован один новый случай заражения - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 508 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 035 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 428 (шесть случаев смерти).