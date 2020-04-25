Конституционный суд Украины принял первое решение по конституционным жалобам граждан поданных в КСУ

24 апреля 2019 года Конституционный суд Украины принял первое решение по конституционным жалобам граждан Украины поданным в КСУ, сообщает пресс-служба Конституционного суда Украины.

«Речь идет о решении по конституционным жалобам Скрипки А.В. и Бобыря А.Я. о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений части третьей статьи 59 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» социальной защиты военнослужащих, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Поэтому решением № 1-р (II) / 2019 Второго сената Конституционного суда Украины защищены конституционное право на социальную защиту военнослужащих, пострадавших во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в частности через подтверждение одинакового исчисления пенсии по инвалидности независимо от вида военной службы», - говорится в сообщении, на официальном сайте КСУ в пятницу.