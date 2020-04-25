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01:49 25.04.2020

Прокурору с Днепропетровщины, обвиняемому во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей или залог в сумме 1 млн. 51 тыс. грн.  - ГБР

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Прокурору с Днепропетровщины, обвиняемому во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей или залог в сумме 1 млн. 51 тыс. грн.  - ГБР

Октябрьский районный суд города Полтавы избрал меру пресечения прокурору Днепропетровской местной прокуратуры, обвиняемому в  получении неправомерной выгоды, в виде содержания под стражей или внесение залога в сумме 1 млн. 51 тыс. грн., сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«По решению суда чиновник будет содержаться  под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн. 51 тыс. грн. Также по ходатайству следователей  ГБР прокурор отстранен от занимаемой должности», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в пятницу вечером.

Прокурор Днепропетровской местной прокуратуры требовал и получил от местной жительницы взятку в сумме $7000 за закрытие уголовного дела о хранении наркотических веществ.

«24 апреля  задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления: получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины)», - подытожили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает  наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

 

Теги: #гбр #украина #днепропетровская
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