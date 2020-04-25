Мэр одного из райцентров Черкасской области подозревается в препятствовании в работе депутатов горсовета и подделке решений сессии - прокуратура

Мэр одного из райцентров Черкасской области подозревается в препятствовании в работе депутатов городского совета и подделке решений сессии депутатов городского совета, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

«Прокуратурой Черкасской области 24 апреля 2020 городскому голове одного из районных центров Черкасской области сообщено о подозрении по факту искусственного создания препятствий в работе депутатов городского совета во время проведения 78 внеочередной сессии совета 23.10.2018 и подделки решений указанного заседания сессии (ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 366 УК Украины)», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Черкасской области в пятницу.

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», - подытожили в прокуратуре.