В Днепропетровской области диагностировано 17 новых случаев инфицирования коронавирусом CОVID-19 – глава ОГА

В Днепропетровской области диагностировано 17 новых случаев инфицирования коронавирусом CОVID-19, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

«На Днепропетровщине - плюс 17 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердили в 7 жителей Днепра, по 4 – у житилей Кривого Рога и Апостоловского района. Также заболели по одному человеку из Днепровского и Пятихатского районов», - цитирует пресс-служба Днепропетровской ОГА главу региона Александра Бондаренко.

По состоянию на 22:00 в Днепропетровской области 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. 11 человек выздоровели.