Пелоси призывает не допустить переноса ноябрьских президентских выборов

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что выборы президента страны в ноябре этого года должны состояться в соответствии с графиком, сообщает газета The Hill.

По ее словам, ее однопартийцы-демократы "должны сделать" так, чтобы нынешний президент Дональд Трамп не пытался перенести на более поздний срок выборы.

"Трамп сделал многое, чтобы разрушить Америку, но мы не должны позволить ему это сделать с нашей демократией. Этого не произойдет", - сказала Пелоси.

Подобное предупреждение ранее на этой неделе сделал потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

"Запомните мои слова: я думаю, он может попытаться отсрочить выборы и привести обоснования, почему они не могут быть проведены (в ноябре - ИФ)", - отметил Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре этого года без проблем добьётся переизбрания.

"Один раз я уже выиграл. и теперь мы снова выиграем, причём разгромно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом ранее на этой неделе Трамп заявил на брифинге, что на данном этапе сложно спрогнозировать, какая обстановка будет в стране в ноябре и насколько на тот момент будет под контролем ситуация с коронавирусом. По словам Трампа, от этого будет зависеть, реально ли провести выборы президента в намеченный срок.