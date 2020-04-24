Общественный транспорт, учреждения образования и культуры откроют, когда случаев инфицирования Covid-19 будет менее 5 на область за день - Шмыгаль

Четвертый этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предполагает полный контроль над зонами заболевания коронавирусом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер в пятницу, если на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев инфицирования ежедневно будет меньше, чем 5 на область, правительство примет решение об открытии метрополитена и всего наземного общественного транспорта.

Также в таком случае планируется открытие торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений, спортивных залов и фитнес-центров, учреждений общественного питания, учреждений культуры и образования, а также возобновление предоставления плановой и стоматологической медицинской помощи.