Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

Пятый и последний этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предполагает отсутствие внутренней передачи коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно инфографике, которую распространил в социальных сетях премьер в пятницу, когда в Украине будут наблюдаться только единичные случаи инфицирования, которые связаны исключительно с импортированием заболевания, правительство отменит все оставшиеся ограничения, кроме установленных местной властью в отдельных административно-территориальных единицах.

В правительстве подчеркивают, что снятие ограничений на каждом этапе будет происходить исключительно с передерживанием безопасных условий и исполнение бизнесом новых правил работы и обустройства всех учреждений.