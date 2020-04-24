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22:30 24.04.2020

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

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Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

Пятый и последний этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предполагает отсутствие внутренней передачи коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно инфографике, которую распространил в социальных сетях премьер в пятницу, когда в Украине будут наблюдаться только единичные случаи инфицирования, которые связаны исключительно с импортированием заболевания, правительство отменит все оставшиеся ограничения, кроме установленных местной властью в отдельных административно-территориальных единицах.

В правительстве подчеркивают, что снятие ограничений на каждом этапе будет происходить исключительно с передерживанием безопасных условий и исполнение бизнесом новых правил работы и обустройства всех учреждений.

Теги: #карантин #украина #план #премьер
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