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22:25 24.04.2020

Отсутствие координации между участвующими в финансировании больниц ведомствами стало проблемой реформы - и.о. главы НСЗУ

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Отсутствие координации между участвующими в финансировании больниц ведомствами стало проблемой реформы - и.о. главы НСЗУ

Проблемой имплементации медреформы является отсутствие координации между ведомствами, которые участвуют в финансировании больниц, считает и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан.

«Из явных пробелов в имплементации медреформы, на которые стоит обратить первоочередное внимание, - это отсутствие координации между различными ведомствами, которые участвуют в жизни больниц - администрируют их деятельность или финансируют», - сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она подчеркнула, что «у медицинского бюджета нет цели поддерживать пенсионеров, это не фонд занятости, и он не оплачивает социальные услуги, проживание в больницах людей, которым негде жить, например».

«Это важные статьи государственного бюджета, но не медицинского. Он у нас ограниченный, и нам важно его пустить на диагностику и лечение приоритетных заболеваний» - сказала она.

Теги: #финансирование #медреформа #нсзу #украина
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