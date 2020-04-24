Отсутствие координации между участвующими в финансировании больниц ведомствами стало проблемой реформы - и.о. главы НСЗУ

Проблемой имплементации медреформы является отсутствие координации между ведомствами, которые участвуют в финансировании больниц, считает и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан.

«Из явных пробелов в имплементации медреформы, на которые стоит обратить первоочередное внимание, - это отсутствие координации между различными ведомствами, которые участвуют в жизни больниц - администрируют их деятельность или финансируют», - сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она подчеркнула, что «у медицинского бюджета нет цели поддерживать пенсионеров, это не фонд занятости, и он не оплачивает социальные услуги, проживание в больницах людей, которым негде жить, например».

«Это важные статьи государственного бюджета, но не медицинского. Он у нас ограниченный, и нам важно его пустить на диагностику и лечение приоритетных заболеваний» - сказала она.