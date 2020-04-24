Около тысячи клиник в рамках второго этапа медреформы увеличили финансирование из центрального бюджета – и.о. главы НСЗУ

Около тысячи клиник в рамках второго этапа медреформы увеличили финансирование из центрального бюджета, сообщила и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

«Из центрального бюджета по контрактам с НСЗУ около тысячи медучреждений получили больше денег. Некоторые из них на 70%, некоторые на 5%, кто-то на 50%», - сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она уточнила, что у медучреждений два источника финансирования – центральный бюджет и местный.

«НСЗУ распоряжается деньгами центрального бюджета. Раньше это была медсубвенция, а сейчас это программа медгарантий (ПМГ). В 2020 году денег из центрального бюджета на ПМГ выделено больше», - сказала она.

В то же время, по ее словам, около 600 медучреждений по разным причинам получили меньше денег из центрального бюджета.