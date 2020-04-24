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22:20 24.04.2020

Лечение COVID-19 будет оплачиваться за готовность клиники оказать медпомощь – и.о. главы НСЗУ

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Лечение COVID-19 будет оплачиваться за готовность клиники оказать медпомощь – и.о. главы НСЗУ

Пакет лечение COVID-19 в стационаре не будет оплачивать за пролеченный случай, он сформирован на основе готовности клиники оказать соответствующую медпомощь, сообщила и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан.

«По этому пакету стационарной помощи (лечение COVID-19 - ИФ) мы не платим за пролеченный случай, мы даем бюджет. Это принцип пожарной бригады: мы не знаем сколько будет пожаров, но мы должны понимать, что, если их будет много мы сможем их все потушить», - сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что такой принцип оплаты позволит поддерживать клиники в состоянии готовности.

«Больница полностью оснащена, врачам проведена оплата, у них есть все необходимое оборудование, все запасы лекарств и они готовы в любой момент включится. Здесь не подходит оплата за пролеченный случай, потому что она подразумевает определенную инертность и в оплате и в готовности. Минфин с нами согласился», - сказала она.

Теги: #клиники #коронавирус #украина #оплата
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