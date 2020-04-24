Саакашвили отмечает, что намерен в ближайшие дни активно общаться с депутатами, чтобы понять потенциал для командной игры

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является кандидатом на пост вице-премьера Украины по реформам, подчеркивает, что для проведения реформ необходимо командная игра, и он намерен в ближайшие дни активно общаться с депутатами Верховной Рады.

"Реформы получаются только в команде. Говорят, что вице-премьер – это министр без портфеля. Да я готов быть помощником быть у любого министра, у любого губернатора, у любого главы парламентского комитета, у любого человека, который хочет сейчас спасти ситуацию!", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Саакашвили указал, что в свое время в Грузии каждый член его команды был очень важным и без команды ничего не получается. "У нас гораздо меньше получилось в Одессе, но даже то, что получилось, - практически всех членов этой команды я сохранил. Там есть люди, которые сейчас и попали в парламент, и интересные экономисты. Но все равно это командная игра. Потому что тогда у нас была только своя маленькая локальная команда", - отметил он.

Саакашвили в ближайшие дни намерен активно общаться с депутатами Верховной Рады. "Для меня очень важно понять, существует ли полностью команда, которая сможет до конца помочь президенту Зеленскому провести то, что он абсолютно искренне хочет провести", - пояснил он.

Экс-президент Грузии отметил, что предложение ему поступило от президента Украины Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.

"Сейчас на нас смотрит украинская общественность, международное сообщество, и сейчас мы будем доводить эту историю до конца. Я много думал перед тем, как вообще рассматривать этот вопрос. Конечно, я еще присматриваюсь, как формируется эта команда, насколько она широкая, насколько вообще возможно что-то до конца провести. Но я абсолютно не сомневаюсь в президенте, и я уверен, что у него уже достаточно опыта, авторитета и главное – понимания момента", - подчеркнул он.