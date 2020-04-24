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21:34 24.04.2020

Увольнение главы Гостаможни является продолжением «зачистки» антикоррупционеров из правительства – Гончарук

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Увольнение главы Гостаможни является продолжением «зачистки» антикоррупционеров из правительства – Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал увольнение  Максима Нефедова, Сергея Верланова, Роберта Зелди, Дениса Шендрика, Сергея Петухова и Дмитрия Венцковского с их должностей продолжением «зачистки» антикоррупционеров из правительства.

«Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом», - написал Гончарук в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

По мнению Гончарука Нефедов и его команда достигли  «серьезных результатов в своих сферах».

«Это начало «новой» кадровой политики. Надеюсь, что она будет в интересах Украины, а не ради отдельных украинцев», - подытожил Гончарук.

Теги: #таможня #украина #увольнение
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