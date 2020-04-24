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21:16 24.04.2020

Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть спортзалы, гостиницы и возобновить учебу в старших классах - Шмыгаль

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Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть спортзалы, гостиницы и возобновить учебу в старших классах - Шмыгаль

Второй этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предполагает уменьшения случаев инфицирования и разгрузку медицинской системы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно уменьшаться, правительство разрешит бытовое обслуживание населения, возобновит обучение в выпускных классах и подготовку к внешнему независимому оцениванию.

Также предполагается открытие заведений общественного питания на вынос, кинотеатров под открытым небом, спортивных залов и фитнес-центров, отелей, возобновятся спортивные соревнования при участии не более 50 зрителей.

Теги: #карантин #коронавирус
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