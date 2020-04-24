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21:03 24.04.2020

Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений

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Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений

Кабинет министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу вечером.

Премьер отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность в государстве.

Теги: #карантин #премьер
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