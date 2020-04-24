События

20:58 24.04.2020

Кабмин назначил экс-замглавы ОП Коваленко и директора департамента Минрегиона Хоцяновскую замминистра развития громад

1 мин читать
Кабмин назначил экс-замглавы ОП Коваленко и директора департамента Минрегиона Хоцяновскую замминистра развития громад

Кабинет министров Украины назначил бывшую заместительницу главы Офиса президента Анну Коваленко и директора департамента экономики систем жизнеобеспечения Наталью Хоцяновскую заместителями министра развития громад и территорий.

Кроме того, Кабмин переназначил заместителем министра развития громад и территорий Вячеслава Негоду, и ранее занимавшего эту должность.

Соответствующие распоряжения №№443-445 от 24 апреля опубликованы на сайте правительства.

Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента.

Хоцяновская до назначения была директором департамента экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона.

Теги: #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 24.04.2020
Кабмин уволил главу Офиса финконтроля Буграка

Кабмин уволил главу Офиса финконтроля Буграка

20:22 24.04.2020
Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

20:15 24.04.2020
Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19

Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19

20:04 24.04.2020
Правительство Украины подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

Правительство Украины подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

19:58 24.04.2020
Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

19:51 24.04.2020
Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп

Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп

19:45 24.04.2020
Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

15:36 24.04.2020
Зеленский назначил Осипчука начальником управления СБУ в Кировоградской области

Зеленский назначил Осипчука начальником управления СБУ в Кировоградской области

15:10 24.04.2020
Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

18:06 23.04.2020
Кабмин в ближайшее время рассмотрит допфинансирование НСЗУ для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн – замглавы ОП

Кабмин в ближайшее время рассмотрит допфинансирование НСЗУ для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн – замглавы ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть спортзалы, гостиницы и возобновить учебу в старших классах - Шмыгаль

На первом этапе выхода из карантина планируется открытие парков и зон отдыха, разрешение непродовольственной торговли, работы нотариусов - Шмыгаль

Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений

Зеленский подписал закон о предотвращении "законодательного спама

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области диагностировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом CОVID-19 – глава ОГА

Увольнение главы Гостаможни является продолжением «зачистки» антикоррупционеров из правительства – Гончарук

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть спортзалы, гостиницы и возобновить учебу в старших классах - Шмыгаль

На первом этапе выхода из карантина планируется открытие парков и зон отдыха, разрешение непродовольственной торговли, работы нотариусов - Шмыгаль

Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений

Карантин не помешает подготовке к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси - глава Минрегиона Украины

Зеленский подписал закон о предотвращении "законодательного спама

Трамп подписал закон о финансовой помощи бизнесу в период коронавируса почти на $500 млрд

Бизнес расширяет виды помощи в борьбе с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА