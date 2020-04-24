Кабмин назначил экс-замглавы ОП Коваленко и директора департамента Минрегиона Хоцяновскую замминистра развития громад

Кабинет министров Украины назначил бывшую заместительницу главы Офиса президента Анну Коваленко и директора департамента экономики систем жизнеобеспечения Наталью Хоцяновскую заместителями министра развития громад и территорий.

Кроме того, Кабмин переназначил заместителем министра развития громад и территорий Вячеслава Негоду, и ранее занимавшего эту должность.

Соответствующие распоряжения №№443-445 от 24 апреля опубликованы на сайте правительства.

Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента.

Хоцяновская до назначения была директором департамента экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона.