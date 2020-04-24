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20:31 24.04.2020

Зеленский подписал закон о предотвращении "законодательного спама

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Зеленский подписал закон о предотвращении "законодательного спама

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" № 561-IX, принятый парламентом 16 апреля, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемому Верховной Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, в пять раз или более превышающем количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичных законодательных актов, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре", - говорится в сообщении.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанным решением парламента, принятым на пленарном заседании большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней .

В случае принятия Верховной Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить на адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению. Каждый внефракционный народный депутат, предложения, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения или поправки, на которой он настаивает, и направить на адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения и поправки.

Также документом определен порядок рассмотрения на пленарном заседании парламента законопроектов во втором чтении по особой процедуре.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись Украины Зеленскому законопроект о внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры в пятницу, 24 апреля. Ранее Разумков не мог подписать поддержанный депутатами 16 апреля законопроект, поскольку в парламенте были зарегистрированы проекты постановлений о его отмене, однако на внеочередном пленарном заседании парламента в пятницу депутаты эти проекты постановлений не поддержали.

Теги: #президент #поправки #украина #спам
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