Бизнес расширяет виды помощи в борьбе с COVID-19

Украинский бизнес продолжает оказывать поддержку в борьбе с распространением эпидемии коронавируса, выделяя средства благотворительным фондам, самостоятельно закупая медицинскую аппаратуру и защиту для медперсонала или оказывая помощь детям и людям из групп риска.

"Нова Пошта", в частности, решила подарить детям из социально уязвимых семей 300 тыс. книг. Такие семьи могут получить книги, заполнив анкету по ссылке https://cutt.ly/8yyShEm.

Группа "Нафтогаз" в пятницу сообщила, что с начала карантина направила 8 млн грн на помощь медикам в регионах, в которых расположены мощности холдинга. Речь о 21 медучреждении областного, районного и городского значения и 26 местных амбулаториях в семи областях Украины. Эти средства были использованы для закупки средств индивидуального защиты, дезинфекторов и медицинского оборудования.

Кредобанк выделил 3 млн грн на помощь больницам Львовской области, которые принимают и лечат больных COVID-19. Эти средства в апреле-мае будут направлены на закупку медицинского оборудования для реанимации и интенсивной терапии, а также на приобретение защитных средств и материалов.

Речь, в частности, идет о 7 спецкойках для интенсивной терапии Stigelmeyer Evario за 1 млн грн для Львовской областной инфекционной больницы, ультразвуковом диагностическом сканере Samsung HM70 1 млн грн для 8-й горбольницы Львова.

Райффайзен Банк Аваль в сотрудничестве с Всеукраинским благотворительным фондом "Каритас Украины" оказал помощь в 250 тыс. грн для усиления медпомощи и защиты медперсонала Черновицкой области, которая больше всего страдает из-за распространения COVID-19 в Украине. Банк присоединился к акции "Красное-Белое-Красное", которую начало посольство Австрии в Украине вместе "Каритас Австрия".

ПУМБ решил обеспечить за свой счет 1,5 тыс. медиков трехмесячной страховой программой "СтопКоронавирус" от страховой компании "АСКА-Жизнь". Страховку получат врачи девяти опорных больниц в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Закарпатской областях, а также медики больницы скорой помощи города Мариуполь.

"Это все - наши клиенты, которых мы смогли застраховать дистанционно", - прокомментировал руководитель направления розничного страхового бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов. Максимальная сумма страховых выплат по страховке 10 тыс. грн. Она покрывает первое заболевание COVID-19, которое привело к лечению в условиях стационара или амбулаторному лечению. Банк заявил о планах расширить эту программу с СК "АСКА-Жизнь" и для других медицинских работников.

Креди Агриколь Банк в партнерстве с MasterCard и при поддержке благотворительного фонда "Твоя опора" приобрели медоборудование на 1,1 млн грн для Тернопольской городской детской коммунальной больницы и Киевской городской клинической больницы №17. До конца мая эти больницы получат дефибриллятор, мониторы пациента, пульсоксиметры и инфузионные насосы.

Креди Агриколь Банк уточнил, что его вклад – 0,6 млн грн, а ранее банк уже приобрел аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за 0,7 млн грн для Киевской горбольницы №17. В свою очередь MasterCard предоставила 0,5 млн грн, а ранее уже направила 5 млн грн на другие проекты против COVID-19 в Украине.

Линия магазинов EVA обеспечила более 200 опорных больниц моющими и дезинфицирующими средствами на сумму около 0,5 млн грн. Крупнейшие по объему посылки будут доставлены в больницы Одесской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Помимо того EVA совместно с Объединением брендов Henkel передала 0,5 млн грн благотворительному фонду CEO Club Foundation на помощь горбольницы №9 Киева и горбольницы №21 Днепра и будет заниматься подшефными больницами до конца карантина.

Компания "Монделис Украина" предоставит 2,5 млн грн финансовой и продовольственной помощи медучреждениям и уязвимым слоям населения с целью противодействия COVID-19. Компания передает наборы своей продукции благотворительным и общественным организациям для помощи. На сегодня компания передала уже более 3,5 тонн продукции, следующую партию планируют передать в мае.

Компания "Байер" оказала помощь украинским медучреждениям на 1 млн грн. За эти средства планируется закупить пульсоксиметры, инфузоматы, мониторы пациентов, дефибриллятор, электрокардиографы для Бердичевской городской больницы и Попельнянской больницы в Житомирской области.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" передала Владимир-Волынскому медицинскому территориальному объединению аппарат ИВЛ на сумму около 0,8 млн грн.

Компания "Филип Моррис в Украине" закупила 160 тыс. индивидуальных масок для сотрудников и партнеров компании. В частности, 120 тыс. масок передадут локальным сетям и магазинам – всего около 8 тыс. точек по всей стране, еще 40 тыс. масок - национальным сетям.

Группа фармацевтических компаний "Кусум", в которую входит украинский фармацевтический завод "Кусум Фарм", направило на борьбу с коронавирусом в Украине, Индии, Узбекистане, Молдове и Филиппинах около 21 млн в гривневом эквиваленте. В том числе в Украине она бесплатно передала лекарственные средства на сумму около 3 млн грн, которые могут понадобиться при лечении бактериальных осложнений коронавирусной инфекции: азитромицин, левофлоксацин, линезолид, а также антигистаминные средства и препараты для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Также, в ближайшие дни 8 тыс. врачей будут обеспечены наборами индивидуальной защиты.

Помимо коронавируса, ряд бизнесов начали оказывать помощь в связи с пожарами. В частности, транспортная компания SAT сообщила о бесплатной доставке гуманитарных грузов в районы Житомирской области, наиболее пострадавшие от последствий пожаров. Партнером, который будет собирать необходимую для восстановления нормальной жизни в регионе помощь, является Всеукраинский фонд "Территория Добра", который сотрудничает со Всеукраинской биржей благотворительности.

Ранее SAT в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Старушки" с 20 марта начала бесплатно доставлять продуктовые наборы пожилым людям в Днепровском районе Киева.