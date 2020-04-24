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19:40 24.04.2020

В Запорожье медики не получили обещанную надбавку к зарплате

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В Запорожье медики не получили обещанную надбавку к зарплате

В Запорожье местные медики не получили обещанной надбавки в 300% к зарплате, сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в пятницу на своей странице в Facebook.

Как отметил Буряк, за последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией в Запорожье значительно увеличилось - "если вчера было 76, то сегодня 92". При этом, запорожские медики, "находящиеся на передовой" борьбы с COVID-19, недополучили из госбюджета обещанной доплаты в размере 300%, и только в марте эта сумма составляет более 2 млн грн.

"Это вызывает не только возмущение, но и провоцирует социальный взрыв среди тех, кто лечит больных коронавирусом и каждый день рискует своим здоровьем", - отметил Буряк.

Он также заявил, что поднял этот вопрос во время селекторного совещания перед руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, и также официально обратился в Службу безопасности Украины.

По информации ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", за минувшие сутки в Запорожской области зафиксировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 16 в Запорожье,

Таким образом, в Запорожской области COVID-19 заболели 163 человека. Наибольшее число случаев заболевших в регионе зафиксировано в Запорожье - 92, а также в Мелитополе - 32 случая.

Теги: #медики #коронавирус #доплаты #запорожье
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