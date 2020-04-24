В Израиле с воскресенья возобновят работу некоторые магазины, парикмахерские и салоны красоты

Правительство Израиля в пятницу приняло решение ослабить ряд ограничений на работу различных предприятий, введенных ранее для борьбы с COVID-19, сообщает газета The Times of Israel.

В частности, с воскресенья свои двери для посетителей смогут открыть расположенные вне торговых центров магазины, парикмахерские, салоны красоты.

Однако все предприятия получат право работать только при условии соблюдения необходимых санитарных мер. В частности, им предстоит регулярно проводить уборку с дезинфекцией, следить за тем, чтобы посетители были в масках и, когда это возможно, не нарушали правила социального дистанцирования.

Смягчение ограничений затронуло и работу ресторанов в Израиле, им разрешат начать продавать еду на вынос. До сих пор им разрешалась только доставка еды на дом.

Кроме того, министерство образования Израиля распорядилось, чтобы сотрудники образовательных учреждений начали выходить на работу и готовить учебные заведения к возвращению школьников и студентов. В частности, на работу вызвали директоров, завучей, библиотекарей и секретарей.

В Израиле к настоящему моменту зарегистрировано 14,8 тыс. случаев заражения, 193 человека скончалось.