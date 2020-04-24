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19:35 24.04.2020

В Чернобыльской зоне продолжается тушение лесных пожаров

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В Чернобыльской зоне продолжается тушение лесных пожаров

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация лесных пожаров, сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в Facebook.

"По состоянию на 18:00 24 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которым помогают работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща", продолжается локализация пожаров на территории Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевського лесничеств. Предпринимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - указывается в сообщении.

В районе с.Кривая Гора и пгт Полесское продолжают работать пожарные насосные станции по тушению торфяников.

В районе с. Красное, с. Старая Красница и с. Товстый Лес в результате сильных порывов ветра наблюдался очаг возгорания на участке, ранее пройденном огнем. На месте работает авиация в составе 2 вертолетов МИ-8 и самолета АН-32П.

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет. Радиационная ситуация под контролем.

Теги: #пожары #чаэс #тушение
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