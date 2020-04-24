В Британии скончались 19,5 тыс. человек, заразившихся коронавирусом

За последние сутки в британских больницах скончались 684 пациента с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Великобритании достигло 19506 человек, сообщает в пятницу BBC.

К настоящему моменту в Великобритании выявили заражение у 143 464 человек. Только за последние сутки COVID-19 нашли у 5 386 человек.

Ограничительные меры в Великобритании действуют с конца марта. Так, жители страны не должны выходить из дома без необходимости, собираться группами более двух человек в общественных местах. Все общественные пространства и магазины, которые не обеспечивают жителей страны жизненно необходимыми товарами и услугами, закрыты.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб, взявший на себя руководство правительством, пока премьер Борис Джонсон восстанавливается после курса лечения от коронавируса, заявил, что ограничительные меры в Великобритании могут продлиться до июня.