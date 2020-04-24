Ермак обсудил с ветеранами возможность создания экспертного совета при президенте с их участием

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий и членами семей погибших военных, на которой были затронуты актуальные вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, встреча состоялась при участии представителей Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО.

Ермак отметил, что для Офиса президента крайне важно более тесно сотрудничать с ветеранами и выстраивать системный диалог.

"С целью налаживания активного взаимодействия и привлечения ветеранов к обсуждению государственных решений по важным для них вопросам была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте Украины", - говорится в сообщении.

Ермак подчеркнул, что для президента Зеленского очень важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам.

"Нам важна ваша точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых можно чувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе", - сказал Ермак участникам встречи.