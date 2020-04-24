Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды открывали огонь. Под Павлополем были применены минометы калибра 82 мм, под Лебединским - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Позиции украинских подразделений под Старогнатовкой были обстреляны из стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела.

Опорные пункты Объединенных сил в районе Орехового были обстреляны из миномета калибра 120 мм, под Хутором Вольный - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда боевики открыли огонь в районе Новоалександровки из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Украинская сторона открывала огонь в ответ из имеющихся огневых средств.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.