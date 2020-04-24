События

18:44 24.04.2020

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

1 мин читать
Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды открывали огонь. Под Павлополем были применены минометы калибра 82 мм, под Лебединским - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Позиции украинских подразделений под Старогнатовкой были обстреляны из стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела.

Опорные пункты Объединенных сил в районе Орехового были обстреляны из миномета калибра 120 мм, под Хутором Вольный - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда боевики открыли огонь в районе Новоалександровки из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Украинская сторона открывала огонь в ответ из имеющихся огневых средств.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Теги: #всу #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 24.04.2020
Освобожденные из российского плена военнослужащие ВМС ВСУ получили статус участников боевых действий - Минобороны

Освобожденные из российского плена военнослужащие ВМС ВСУ получили статус участников боевых действий - Минобороны

15:18 24.04.2020
Боец ВСУ ранен на Луганщине вследствие обстрела украинских позиций боевиками

Боец ВСУ ранен на Луганщине вследствие обстрела украинских позиций боевиками

13:30 24.04.2020
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского

10:30 24.04.2020
Великобритания непоколебима в поддержке суверенитета Украины, и наращивания возможностей ВСУ

Великобритания непоколебима в поддержке суверенитета Украины, и наращивания возможностей ВСУ

10:27 24.04.2020
Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

09:48 24.04.2020
В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

07:22 24.04.2020
Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

20:36 23.04.2020
Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

18:50 23.04.2020
В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

16:23 23.04.2020
Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

Апелляционный суд смягчил домашний арест экс-депутата Черновол с круглосуточного на ночной

В Украине начало производство ПЦР-тестов, первая партия в 200 тыс. уже отправляется в регионы – замглавы ОП

Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает помощь в 1 тыс. грн, сообщил премьер Зеленскому

Боец ВСУ ранен на Луганщине вследствие обстрела украинских позиций боевиками

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп подписал закон о финансовой помощи бизнесу в период коронавируса почти на $500 млрд

Правительство Украины подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

Бизнес расширяет виды помощи в борьбе с COVID-19

В Запорожье медики не получили обещанную надбавку к зарплате

В Чернобыльской зоне продолжается тушение лесных пожаров

В Британии скончались 19,5 тыс. человек, заразившихся коронавирусом

Режим ЧП из-за Covid-19 продлен в Эстонии до середины мая

В Италии по-прежнему снижается число больных коронавирусом

В Израиле с воскресенья возобновят работу некоторые магазины, парикмахерские и салоны красоты

Ермак обсудил с ветеранами возможность создания экспертного совета при президенте с их участием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА