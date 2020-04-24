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18:39 24.04.2020

Biopharma начинает тестировать на антитела к COVID-19

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Biopharma начинает тестировать на антитела к COVID-19

Биофармацевтическая компания Biopharma в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) с Сумским областным центром службы крови (СОЦСК) начинает тестировать на антитела к COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в рамках тестирования СОЦСК приглашает для сдачи анализов лиц, переболевших COVID-19, лиц, контактировавших с теми, кто переболел COVID -19, а также лиц, которые за последние три месяца переболели воспалением легких, ОРВИ, ОРЗ.

Тестирование проводится в рамках разработки Международным Альянсом компаний, специализирующихся на производстве препаратов из плазмы крови, в который вошли такие компании как Takeda и CSL, Octapharma, Biotest, BPL, LFB, Sanquin, GreenCros, ADMA Biologics, а также украинская компания "Биофарма".

Альянс ведет работу по разработке гипериммунного иммуноглобулина для эффективного лечения COVID-19. Компании будут вести заготовку плазмы от доноров, которые переболели коронавирусной инфекцией производить иммуноглобулин с высокими титрами антител к COVID-19, и разрабатывать программы лечения с применением иммуноглобулина.

"Чтобы остановить пандемию и минимизировать ее негативное влияние, мировые фармацевтические лидеры уже начали разработку препаратов для лечения COVID-19 и профилактики его осложнений. Эти препараты уменьшат вероятность тяжелого течения заболевания и летальных исходов", - сообщил также СОЦСК.

Biopharma - украинская биотехнологическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет.

Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира. Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви.

Компания развивает сеть собственных плазмацентрив. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове

СОЦСК сертифицирован по международной системе GMP. За основу работы СОЦСК взяты модели, работающие в Швейцарии, Франции, Германии, Австрии, Польши, США. Система включает в себя не только привлечение высокопрофессионального персонала, использование автоматизированных высокоточных тест-систем, но и активную популяризацию донорского движения. Со стороны местных властей почетные доноры получают льготы на проезд и скидки на оплату коммунальных услуг.

С 2009 года СОЦСК работает по системе государственно-частного партнерства между Сумским областным советом и биофармацевтической компанией Biopharma. Компания инвестировала в переоборудование центра более $3,5 млн. Согласно проекту закона о реформе службы крови, обнародованном Министерством здравоохранения Украины, именно система государственно-частного партнерства является приоритетным для Украины.

Теги: #коронавирус #biopharma
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