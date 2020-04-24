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18:29 24.04.2020

Ермак приветствует создание в Раде ВКС для проверки информации Уманского о коррупции на таможне и в налоговой

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Ермак приветствует создание в Раде ВКС для проверки информации Уманского о коррупции на таможне и в налоговой

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поддерживает решение Верховной Рады создать временную следственную комиссию (ВСК) для проверки информации экс-министра финансов, советника главы ОП Игоря Уманского о масштабной коррупции в налоговом и таможенном ведомствах страны.

"В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп. Теперь они должны детально изучить все материалы, которые есть по этой тематике. И, возможно, привлечь дополнительную информацию и свидетельства других лиц", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Ермак отметил, что данный вопрос в повестку дня внеочередной сессии парламента предложил внести президент Владимир Зеленский. "Это один из практических принципов реализации неизменной позиции президента Владимира Зеленского: борьба с коррупцией является приоритетом нашей государственной политики", - указал он.

Ермак подчеркнул, что таким образом возрождается публичный парламентский контроль исполнительной власти в его фундаментальном смысле.

"Эта функция парламентов всех стран мира является такой же важной, как и законотворческая. И много лет эту задача Верховная Рада выполняла очень слабо. Именно для этого в прошлом году были приняты новые изменения в закон о временных следственных комиссиях. По сути, можно сказать, что имел место перезапуск этого важнейшего закона. Показательно, что за него проголосовало конституционное большинство - 337 голосов. Теперь нужно проверить качество закона на практике", - считает он.

Ермак отметил, что это решение демонстрирует сотрудничество фракции "Слуга народа" с другими фракциями и группами Верховной Рады. "Власти и оппозиции одинаково важно уничтожать коррупцию. Недавно я уже объяснял в своей статье, насколько важно Украины в такой сложный момент иметь эффективный парламент и объединять усилия всех политических сил и всех органов власти", - пояснил он.

Ермак сообщил, что актуальную информацию по ситуации на таможне и в налоговой будет собирать также межведомственная группа из представителей правоохранительных органов, а обобщать и нарабатывать пакет предложений будет группа аналитиков.

"С другой стороны, понятно, что парламентская временная следственная комиссия в свою очередь будет параллельно собирать и оценивать материалы по данному вопросу и делать соответствующие выводы. В любом случае главная задача для всех нас – убрать коррупционные влияния в двух ключевых финансовых институтах - таможне и налоговой", - подчеркнул он.

Теги: #ермак #вск
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