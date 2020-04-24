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18:24 24.04.2020

Освобожденные из российского плена военнослужащие ВМС ВСУ получили статус участников боевых действий - Минобороны

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Освобожденные из российского плена военнослужащие ВМС ВСУ получили статус участников боевых действий - Минобороны

Военнослужащим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины предоставлен статус участников боевых действий (УБД), сообщает пресс-служба Министерство обороны Украины.

Как сообщается, комиссия по вопросам рассмотрения материалов, связанных с определением участников боевых действий и спорных вопросов зачисления в выслугу лет отдельных периодов военной службы на заседании в пятницу, 24 апреля, рассмотрела вопрос о предоставлении статуса УБД 22 военнослужащим ВМС ВСУ, которые 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров были захвачены в плен военными формированиями Российской Федерации в Керченском проливе.

"В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины предоставлен статус участника боевых действий", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

Теги: #всу #минобороны #убд #военнопленные
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