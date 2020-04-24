ВВП ЕС может сократиться в 2020г примерно на 7,5%, в случае второго пика COVID-19 еще больше - еврокомиссар

Экономика Европейского союза из-за пандемии коронавируса в 2020 году может сократиться на 7,5%, заявил член Еврокомиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в пятницу в эфире телеканала France 2.

"Все будет зависеть от скорости, с которой экономика затем (после кризиса COVID-19 - ИФ) будет восстанавливаться", - сказал он.

Член Еврокомиссии объяснил, что в настоящий момент это сокращение можно оценить "примерно от 5% до 10%..., то есть около 7,5%".

Однако, по его словам, если положение не улучшится и придется пережить второй пик эпидемии, то сокращение может быть еще большим.