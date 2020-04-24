МККК работает над проблемой неразорвавшихся боеприпасов в Украине – глава миссии

Неразорвавшиеся мины продолжают травмировать, калечить и убивать мирных жителей в Украине, деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине направлена на предотвращение соответствующих угроз, сообщает глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт.

"Наша деятельность сосредоточена на информировании и предотвращении угроз, вызванных неразорвавшимися боеприпасами, такими как мины, и на поддержке жертв минной опасности. Несмотря на то, что во многих местах природа спрятала следы мин, они продолжают травмировать, калечить и убивать мирных жителей. Лучшим способом предотвращения несчастных случаев остается повышение осведомленности об опасности среди людей, которые передвигаются пострадавшими районами, и тщательное выявление и маркировка таких районов", - сказала Жиллетт в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, поэтому МККК необходимо быть настороже и постоянно организовывать сессии по информированию населения о минной опасности, обеспечивать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям соответствующим оборудованием, устанавливать предупредительные знаки о наличии мин, думать обо всех категориях общества, которые могут находиться под дополнительным риском.

"Мы даже проводим спектакли и образовательные мероприятия, чтобы охватить такую потенциально уязвимую категорию населения как дети. С помощью различных программ мы сопровождаем и поддерживаем тех, кто подорвался на мине", - подчеркнула Жиллетт.



Полный текст интервью с Жиллетт будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".