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17:54 24.04.2020

"Всеукраинскую школу онлайн" за три недели на ТВ посмотрели 12,5 млн украинцев, на YouTube-канале Минобразования – 7,1 млн раз

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"Всеукраинскую школу онлайн" за три недели на ТВ посмотрели 12,5 млн украинцев, на YouTube-канале Минобразования – 7,1 млн раз

Проект "Всеукраинская школа онлайн" за три недели трансляции показал 545 школьных уроков, на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины занятия уже просмотрели 7,1 млн раз, в эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн украинцев.

"Самым популярным предметом "Всеукраинской школы онлайн" остается английский язык. Первый урок для 5-го класса по состоянию на 24 апреля на YouTube-канале МОН уже посмотрело более 95 тыс. человек. Также зрители интересуются математикой и украинским языком", - сообщает в пятницу пресс-служба Офиса президента Украины.

Первое видео физической зарядки, размещенное на YouTube, набрало более 348 тыс. просмотров. А за первые недели видео с хэштегом #руханка и #руханкатоп в социальных сетях посмотрели более 20 млн раз.

Проект "Всеукраинская школа онлайн" реализуется совместными усилиями Офиса президента, Министерства образования и науки, комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория". Он преподает школьную программу в новом, удобном и интересном формате, отмечают в ОП.

Съемочный процесс проекта начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков. Еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11 классов, а также "подвижные" уроки. Более 40 украинских учителей согласились преподавать уроки для всей Украины.

Во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и работой на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшену.

"Впоследствии записанный материал может дополняться, расширяться, углубляться и использоваться и в дальнейшем, даже после окончания карантинных мероприятий. Особенно это может пригодиться учителям и школьникам, которые живут в отдаленной местности и не всегда имеют доступ к качественным учебным материалам", - указали в Офисе президента.

Большую роль в популярности онлайн-школы сыграло участие в уроках звезд шоу-бизнеса, известных спортсменов, телеведущих и общественных деятелей. В целом "Всеукраинскую школу онлайн" уже посетило около 170 звездных гостей.

Планируется, что уроки будут транслироваться, по меньшей мере, до завершения карантина.

Теги: #минобразования #youtube
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