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17:22 24.04.2020

Безработные в Украине получат бесплатный доступ к онлайн-курсам международной платформы Coursera

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Безработные в Украине получат бесплатный доступ к онлайн-курсам международной платформы Coursera

Ведущая международная образовательная онлайн-платформа Coursera в ответ на кризис безработицы, вызванный COVID-19, объявила о запуске инициативы по восстановлению трудовых ресурсов, чтобы помочь правительствам во всем мире предоставить безработным бесплатный доступ к 3800 онлайн-курсам.

"Федеральные, штатные и местные органы власти могут зарегистрироваться до 30 сентября 2020 года, и учащиеся, зачисленные к этому времени, получат возможность до конца года завершить курсы. Американские штаты Иллинойс, Аризона и Оклахома, а также правительства Колумбии, Коста-Рики, Греции, Малайзии, Панамы, Украины и Узбекистана будут первыми, кто сделает эту инициативу доступной", - говорится в пресс-релизе Coursera.

В нем отмечается, что правительства смогут предоставлять безработным, многим из которых не хватает финансовых ресурсов, актуальное для работы онлайн-обучение.

Теги: #коронавирус #онлайн #курсы
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