В Украине начало производство ПЦР-тестов, первая партия в 200 тыс. уже отправляется в регионы – замглавы ОП

В Украине началось производство отечественных ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тыс. единиц отправляется в регионы, сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию – это 200 тыс. тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирование", - цитирует его пресс-служба Офиса президента.

По словам Тимошенко, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

"Я считаю, что это очень хороший шаг, когда Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а будет проводить диагностику именно украинскими ПЦР-тестами", - отметил замглавы ОП.

Тимошенко сообщил, что на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил. Это более 360 тыс. респираторов, более 100 тыс. костюмов биозащиты, а также 800 тыс. реагентов для проведения ПЦР-тестов.

"Это очень большой груз. Он был на складе в Украине, распределялся между областями, и уже на днях, вчера и сегодня, он разъезжается по стране, и все наши медики, прежде всего в больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19, в опорных больницах, получат эти средства защиты", - указал он.

По оценкам Тимошенко, этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели. "Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию", - отметил он.

Кроме того, Министерство здравоохранения закупает средства индивидуальной защиты. "То есть наши врачи уже сейчас обеспечены средствами индивидуальной защиты, и я думаю, что эта ситуация будет становиться еще лучше", - убежден замглавы ОП.

Тимошенко подчеркнул, что штаб по противодействию коронавирусу, Минздрав и другие структуры проводят большую работу, чтобы врачи быстрее получили все средства в своих областях и больницах.