Послы G7 обсудили с главой Минздрава Украины совместную работу по борьбе с COVID-19

Послы стран "большой семерки" в Украине провели встречу с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым для обсуждения эпидемиологической ситуации в стране.

"Чтобы победить COVID-19 во всем мире, нужно международное партнерство и сотрудничество. Послы стран G7 встретились с министром здравоохранения Степановым и обсудили текущую работу с Украиной касательно общих усилий по преодолению кризиса", - говорится в сообщении, обнародованном на странице послов G7 в Украине в Twitter .

На встрече также обсуждалась важность прозрачности медицинских закупок.