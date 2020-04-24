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16:15 24.04.2020

"Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии плюс" с участием США – Тейлор

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"Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии плюс" с участием США – Тейлор

"Нормандский формат" (Украина, Германия, Франция, РФ) может быть расширен с привлечением в него Соединенных Штатов Америки, заявил посол США в Украине в 2006-2009 годах, временно поверенный по делам США в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира Уильям Тейлор.

"Вы упомянули "Нормандский формат". Он, конечно, имел определенные преимущества. Но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить, может быть "Нормандия плюс". И мы отмечали, что Соединенные Штаты могут присоединиться к этому процессу", - сказал Тейлор в ходе онлайн-дискуссии в пятницу в рамках Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

При этом дипломат подчеркнул, что минские договоренности об урегулировании ситуации на востоке Украины не достигли своего результата. "Их можно брать за основу, выходить за рамки "Минска", пробовать что-то другое. Когда я говорю "мы", то имею в виду международное сообщество, но прежде всего - Украину. Украина это уже сделала. Думаю, что эксперименты, вариации, испытания являются хорошей идеей", - пояснил Тейлор.

Теги: #тейлор #сша #нормандский_формат
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