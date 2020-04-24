На предприятии "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили 4 новых случая коронавируса

За последнюю неделю среди работников одного из предприятий "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"После консультаций с врачами больные проходят лечение на самоизоляции дома. Вирус выявлен у работников одного из предприятий концерна во время их пребывания на самоизоляции. У троих из четырех заболевание протекает почти бессимптомно", - говорится в сообщении.

Согласно внутренним протоколам реагирования, руководство и служба безопасности предприятия немедленно приняли все необходимые меры: работников, которые могли контактировать с больными, в подтверждение их инфицирования отправили на самоизоляцию; силами областной СЭС проведена дополнительная дезинфекционную обработку производственных помещений. Сейчас они закрыты, на остальных производственных участках осуществляются дополнительные дезинфекционные мероприятия. Для всех работников проведен дополнительный инструктаж по соблюдению санитарных норм, сообщает пресс-служба.

"Всего за время карантина на предприятиях "Укроборонпрома" зафиксировано пять случаев заболевания коронавирус, четыре из них - в течение этой недели. Один из заболевших - работник киевского предприятия – скончался в начале апреля", - информирует концерн.

С 12 марта в ГК "Укроборонпром" и на всех его предприятиях введен особый режим работы во время действия карантина. На предприятиях задействованных в выполнении государственного оборонного заказа, введен особый режим и антикризисные меры, позволяющие одновременно обезопасить работников и сохранить темпы промышленного производства и выполнения контрактов.