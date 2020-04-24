В Киевской области чиновники государственного авиапредприятия нанесли бюджету убытки на 3 млн грн - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области должностных лиц государственного авиационного предприятия на миллионных убытках, нанесенных бюджету при выполнении работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов производственно-технической инфраструктуры.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятия вступили в сговор с подконтрольным им генподрядчиком работ. Вопреки требованиям законодательства об осуществлении государственных закупок они безосновательно изменили условия и стоимость договора. Действия злоумышленников привели к увеличению конечной стоимости работ, чем нанесли государству ущерб на более чем 3 млн грн", - сообщает персс-центр СБУ в пятницу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители обнаружили документацию с информацией о проведенных финансово-хозяйственных операциях. Также было инициировано проведение соответствующих экономических и почерковедческих экспертиз.

Так, на основании полученных доказательств бывшему руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.