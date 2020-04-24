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15:36 24.04.2020

Священники разных конфессий призвали жителей Запорожья повременить с посещением кладбищ

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Священники разных конфессий призвали жителей Запорожья повременить с посещением кладбищ

На центральной площади Запорожья священники трех религиозных конфессий обратились к горожанам с призывом не посещать кладбища в поминальные дни из-за карантина.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" , в пятницу в Запорожье священники Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, а также Украинской православной церкви Украины (Московского патриархата) совместно призвали земляков соблюдать карантинные ограничения в поминальные дни.

Призыв к запорожцам они огласили перед Запорожской облгосадминистрацией на Майдане Героев . Священники попросили запорожцев воздержаться от посещения храмов и кладбищ , несмотря на пасхальные традиции. При этом отметили, что в ближайшие дни помянуть умерших родных и близких можно не выходя из дома, а также отправить поминальные записки священникам с помощью Интернета.

«Также , как и на Пасху, эти богослужения пройдут без вашего непосредственного участия в храме. Но мы призываем, возносить молитвы за своих родных, ушедших в вечность, оставаясь дома» - обратился к запорожцам епископ Запорожский и Мелитопольский ПЦУ Фотий.

Теги: #коронавирус #кладбище #запорожье
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