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15:22 24.04.2020

Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает помощь в 1 тыс. грн, сообщил премьер Зеленскому

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Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает помощь в 1 тыс. грн, сообщил премьер Зеленскому

Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получает дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщил в пятницу на традиционном совещании под председательством Зеленского по вопросам предотвращения распространения COVID-19 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Большинство таких пенсионеров уже получило деньги на банковскую карточку, остальным "Укрпошта" начала доставку выплат домой.

"Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из самых главных обязанностей власти", - отметил Зеленский.

Теги: #шмыгаль #пенсионеры #зеленский #коронавирус
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