Украинцы, проходившие обсервацию после возвращения из ОАЭ, здоровы и разъехались по домам

Все 113 украинцев, находившихся на обязательной обсервации по возвращении из Объединенных Арабских Эмиратов с 10 апреля, здоровы, сообщил врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Вчера истек срок обязательной обсервации 113 граждан Украины, которых 10 апреля доставили самолетом из ОАЭ", - сказал Володин в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, украинцы находились в обсервации в санатории Ворзеля, им были обеспечены все необходимые условия проживания.

"За это время признаков коронавируса у них не выявили, они получили медицинские справки, что прошли обсервацию, состояние их здоровья не угрожает окружающим и разъехались по своим домам", - добавил врио главы ОГА.

"Мы рады, что эти граждане возвращаются домой здоровыми", - сказал он.