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15:18 24.04.2020

Боец ВСУ ранен на Луганщине вследствие обстрела украинских позиций боевиками

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Боец ВСУ ранен на Луганщине вследствие обстрела украинских позиций боевиками

В пятницу, 24 апреля, в Луганской области боевики в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения. Пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу днем.

В пресс-центре добавляют, что такие действия боевиков безнаказанными не остались: "огнем наши защитники подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников".

Ранее в пятницу в пресс-центре ООС сообщали, что в Донецкой области боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего ранение получил один украинский военнослужащий.

"Так, у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение", - сообщается на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Раненному бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Теги: #всу #оос
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