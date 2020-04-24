В Киевской области за сутки 54 подтвержденных случая коронавируса, всего 505, из которых 12 – летальные

В Киевской области за минувшие сутки подтвержден COVID-19 у 54 человек, общее количество заболевших – 505, 12 летальных случаев, сообщил ври. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"В области за сутки выявили 54 новых больных коронавирсусом. Всего официально подтверждено 505 случаев, из которых 44 – дети… 30 – медработники", - сообщил Володин в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, 38 человек выздоровели. "Летальных случаев – 12", - добавил Володин.