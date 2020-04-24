Грузия с понедельника отменяет часть ограничений по коронавирусу

Правительство Грузии с понедельника, 27 апреля, отменяет запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков, введенный ранее для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр Георгий Гахария.

"С понедельника мы начинаем отмену некоторых ограничений. В частности, допускается передвижение транспорта, в том числе оперирование такси. Полностью допускается восстановление онлайн торговли, работа открытых аграрных рынков", - сказал Гахария, представляя антикризисную программу правительства.

По данным Минздрава, в Грузии с 26 февраля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 431. Режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране введен всеобщий карантин и комендантский час.