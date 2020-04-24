Пожары в Чернобыльской зоне повредили знаки речной навигации на Киевском водохранилище и р. Припять

Пожары в Чернобыльском районе повредили несколько береговых средств навигационного оборудования (СНО) вдоль судового хода на Киевском водохранилище и р. Припять, сообщило государственное учреждение "Госгидрография".

"На прошлой неделе во время выполнения плановых работ на внутренних водных путях Украины сотрудники Киевского участка филиала на реке Припять оперативно установили все поврежденные пожаром береговые СНО", - отметило учреждение.

Специалисты "Госгидрографии" продолжают отслеживать текущую ситуацию для надлежащего реагирования.

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