События

14:32 24.04.2020

Пожары в Чернобыльской зоне повредили знаки речной навигации на Киевском водохранилище и р. Припять

1 мин читать

Пожары в Чернобыльском районе повредили несколько береговых средств навигационного оборудования (СНО) вдоль судового хода на Киевском водохранилище и р. Припять, сообщило государственное учреждение "Госгидрография".

"На прошлой неделе во время выполнения плановых работ на внутренних водных путях Украины сотрудники Киевского участка филиала на реке Припять оперативно установили все поврежденные пожаром береговые СНО", - отметило учреждение.

Специалисты "Госгидрографии" продолжают отслеживать текущую ситуацию для надлежащего реагирования.

"Госгидрография" является правопреемником Центрального, Керченского, Николаевского, Одесского и Севастопольского государственных гидрографических предприятий; научно-исследовательского центра "Укрморкартография". Является научно-производственным комплексом, основанным на государственной собственности, входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины.

Теги: #чаэс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 24.04.2020
Продолжается ликвидация пожаров на двух участках в зоне отчуждения ЧАЭС

Продолжается ликвидация пожаров на двух участках в зоне отчуждения ЧАЭС

10:58 24.04.2020
Пожар на территории Дитятковского лесничества в зоне ЧАЭС локализован

Пожар на территории Дитятковского лесничества в зоне ЧАЭС локализован

09:39 24.04.2020
В Одессе ночью на территории мужского монастыря УПЦ (МП) произошел пожар

В Одессе ночью на территории мужского монастыря УПЦ (МП) произошел пожар

08:11 24.04.2020
На севере Житомирской и Киевской областей продолжается тушение отдельных очагов пожара в 7 лесничествах

На севере Житомирской и Киевской областей продолжается тушение отдельных очагов пожара в 7 лесничествах

20:48 23.04.2020
В лесах Житомирской области возник новый пожар

В лесах Житомирской области возник новый пожар

20:37 23.04.2020
Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

19:06 23.04.2020
Полиция установила личность правонарушителя, причастного к масштабному пожару в Киевской области

Полиция установила личность правонарушителя, причастного к масштабному пожару в Киевской области

17:57 23.04.2020
Продукты горения из зоны ЧАЭС перемещаются на западные районы Киевской области - директор Укргидрометцентра

Продукты горения из зоны ЧАЭС перемещаются на западные районы Киевской области - директор Укргидрометцентра

13:27 23.04.2020
В Чернобыльской зоне ведутся работы по локализации пожаров в торфяниках - ГАЗО

В Чернобыльской зоне ведутся работы по локализации пожаров в торфяниках - ГАЗО

15:25 22.04.2020
Минэкономики выделит 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области - Шмыгаль

Минэкономики выделит 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 священников - Кличко

Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

В Украине за минувшие сутки 477 новых случаев Covid-19, 6 ранее заболевших умерли, 97 выздоровели

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Возвращающиеся из-за границы украинцы смогут проходить обязательную самоизоляцию дома с использованием приложения "Дия" – совещание у Зеленского

"Нова Пошта" начала доставлять посылки из Китая поездом

На изоляции в общежитии в Вишневом находится 239 человек, у здания дежурит "скорая"

Ослаблять принятые в Италии из-за COVID-19 жесткие меры могут начать в течение месяца

Незначительное потепление в субботу сменится дождями и похолоданием

В Киевской области за сутки 54 подтвержденных случая коронавируса, всего 505, из которых 12 – летальные

Грузия с понедельника отменяет часть ограничений по коронавирусу

В Иране скончались еще 93 пациента с коронавирусом, число умерших превысило 5,5 тыс

Министры стран "нормандской четверки" 30 апреля обсудят проблему Донбасса

Іран після обстрілу баз США в Іраку очікував удару через 20 хвилин, готувався атакувати 400 американських цілей - командир КВІР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА