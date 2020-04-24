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13:33 24.04.2020

Власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года - Помпео

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Власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности того, что власти КНР были осведомлены о коронавирусе COVID-19 уже в ноябре 2019 года.

"Вы припомните, что первые случаи этого (коронавируса - ИФ) были известны китайскому правительству, вероятно, уже в ноябре, но уж точно к середине декабря", - сказал Помпео в интервью радиоведущему Ларри О'Коннору.

"Они промедлили с тем, чтобы информировать об этом всех в мире, включая Всемирную организацию здравоохранения", - продолжил он.

Помпео отметил, что США хотят получить от Китая больше информации по коронавирусу, в том числе по его оригинальным образцам, обнаруженным в эпицентре заболевания - городе Ухане. Госсекретарь подчеркнул, что транспарентность в этом вопросе крайне важна для понимания произошедшего с ноября 2019 по январь 2020 года, поскольку коронавирус "до сих пор оказывает влияние на множество людей здесь - в США, и честно говоря, и по всему миру тоже".

В ответ представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что подобные утверждения американской администрации "идут вразрез с общим консенсусом глобального сообщества". Он подчеркнул, что Пекин вовремя предоставлял информацию мировому сообществу и активно сотрудничает с ним.

Западные СМИ отмечают, что критики администрации США обвиняют американского президента Дональда Трампа в попытке переложить ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, которая унесла жизни почти 50 тыс. человек - больше, чем в какой-либо стране мира.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на бывшего военного чиновника США, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре 2019 года. По словам источника телеканала, разведданные стали известны Трампу уже 3 января во время ежедневного брифинга, включавшего в том числе и информацию американского разведывательного сообщества о заражении в Китае и потенциале его распространения.

Телеканал ABC News в свою очередь сообщал, что Национальный центр медицинской разведки, филиал разведывательного управления Минобороны, собрал в ноябре информацию, предупреждающую о том, что новый вирус распространяется в китайском городе Ухане.

Представители Минобороны США существование такого доклада отрицают.

Теги: #помпео #сша #китай #коронавирус
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