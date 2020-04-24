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13:33 24.04.2020

Іран після обстрілу баз США в Іраку очікував удару через 20 хвилин, готувався атакувати 400 американських цілей - командир КВІР

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Іран після обстрілу баз США в Іраку очікував удару через 20 хвилин, готувався атакувати 400 американських цілей - командир КВІР

Іранське командування 8 січня у відповідь на удари по базах з американськими військовими в Іраку очікувало авіанальоту США і готувалося атакувати 400 цілей, заявив командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде.

"У день, коли ми атакували (базу в Іраку - ІФ) "Аль-Асад" ми думали, що американські сили дадуть відповідь через 20 хвилин, тож ми були готові атакувати 400 цілей", - наводить його слова агентство "Мехр".

Він нагадав, що до цього влада США стверджувала, ніби "Вашингтон вдарить по 52 містах, зокрема по культурних пам'ятках, якщо Іран атакує американські війська".

Крім цього, Алі Хаджизаде торкнувся теми із запуском Іраном першого військового супутника. Він назвав цей запуск "першим кроком" і вказав на успіхи з розвитком Іраном твердопаливних ракет-носіїв. Також він наголосив, що присутність Ірану в космосі - це питання не вибору, а "неминучої необхідності".

3 січня 2020 року стало відомо про загибель у Багдаді командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані й заступника командувача шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мухандіса внаслідок американської спецоперації, яку провели американські військові за вказівкою президента США Дональда Трампа.

У відповідь на цю операцію в ніч на 8 січня іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав удару балістичними ракетами по авіабазі "Аль-Асад" і військовому об'єкту в районі Ербіля в Іраку, де розміщені американські війська.

Рано-вранці 8 січня після зльоту в районі міжнародного аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані було збито пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

У квітні представник комітету парламенту Ірану з юридичних і судових питань Хассан Норузі (Hassan Norouzi) заявив, що іранські військові добре виконали свої обов'язки, збивши цивільний авіалайнер авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в січні, повідомляє Al Arabiya.

"Збройні сили виконали свої обов'язки добре... Рух літака був дуже підозрілим", - сказав він в інтерв'ю Hamdeli daily, повідомляє Al Arabiya.

Київ зажадав пояснень від Ірану з приводу заяви Норузі.

Теги: #сша #іран
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