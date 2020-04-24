События

13:30 24.04.2020

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского

1 мин читать
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с начала пятницы, ранен один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 24 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, от начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

В частности, боевики в очередной раз сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения, дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов.

Так, в 5:45 утра, в течение часа из минометов 120-го калибра противник выпустил 20 мин по украинским защитникам н.п.Орехово. Также враг выпустил 23 мины 82-го калибра по защитникам н.п.Павлополь.

После 7:40 боевики нарушили режим тишины из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи н.п.Лебединского.

"По имеющейся информации, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение. Защитника эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - добавили в ведомстве.

Ранее утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

Теги: #всу #оос #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 24.04.2020
Великобритания непоколебима в поддержке суверенитета Украины, и наращивания возможностей ВСУ

Великобритания непоколебима в поддержке суверенитета Украины, и наращивания возможностей ВСУ

10:27 24.04.2020
Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

09:48 24.04.2020
В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

07:22 24.04.2020
Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

20:36 23.04.2020
Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

18:50 23.04.2020
В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

16:23 23.04.2020
Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

13:25 23.04.2020
На Яворовском полигоне найден мертвым курсант с огнестрельным ранением - Военная служба правопорядка в ВСУ

На Яворовском полигоне найден мертвым курсант с огнестрельным ранением - Военная служба правопорядка в ВСУ

12:16 23.04.2020
США призывают Украину провести реформу оборонных закупок – посольство

США призывают Украину провести реформу оборонных закупок – посольство

10:22 23.04.2020
Командующим войсками оперативного командования "Запад" стал Герой Украины генерал-майор Сергей Шаптала

Командующим войсками оперативного командования "Запад" стал Герой Украины генерал-майор Сергей Шаптала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 священников - Кличко

Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

В Украине за минувшие сутки 477 новых случаев Covid-19, 6 ранее заболевших умерли, 97 выздоровели

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Возвращающиеся из-за границы украинцы смогут проходить обязательную самоизоляцию дома с использованием приложения "Дия" – совещание у Зеленского

"Нова Пошта" начала доставлять посылки из Китая поездом

На изоляции в общежитии в Вишневом находится 239 человек, у здания дежурит "скорая"

Ослаблять принятые в Италии из-за COVID-19 жесткие меры могут начать в течение месяца

Незначительное потепление в субботу сменится дождями и похолоданием

В Киевской области за сутки 54 подтвержденных случая коронавируса, всего 505, из которых 12 – летальные

Грузия с понедельника отменяет часть ограничений по коронавирусу

Пожары в Чернобыльской зоне повредили знаки речной навигации на Киевском водохранилище и р. Припять

В Иране скончались еще 93 пациента с коронавирусом, число умерших превысило 5,5 тыс

Министры стран "нормандской четверки" 30 апреля обсудят проблему Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА