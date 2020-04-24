Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя, Орехово и Лебединского

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с начала пятницы, ранен один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 24 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, от начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

В частности, боевики в очередной раз сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения, дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов.

Так, в 5:45 утра, в течение часа из минометов 120-го калибра противник выпустил 20 мин по украинским защитникам н.п.Орехово. Также враг выпустил 23 мины 82-го калибра по защитникам н.п.Павлополь.

После 7:40 боевики нарушили режим тишины из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи н.п.Лебединского.

"По имеющейся информации, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение. Защитника эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - добавили в ведомстве.

Ранее утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.