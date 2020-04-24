Иран после обстрела баз США в Ираке ожидал ответного удара через 20 минут, готовился атаковать 400 американских целей - командир КСИР

Иранское командование 8 января в ответ на удары по базам с американскими военными в Ираке ждало авианалет США и готовилось атаковать 400 целей США, заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"В день, когда мы атаковали (базу в Ираке - ИФ) "Аль-Асад" мы думали, что американские силы ответят через 20 минут, так что мы были готовы атаковать 400 американских целей", - приводит его слова агентство "Мехр".

Она напомнил, что до этого власти США утверждали, будто "Вашингтон ударит по 52 городам, в том числе по культурным достопримечательностям, если Иран атакует американские войска".

Кроме этого, Али Хаджизаде коснулся темы с запуском Ираном первого военного спутника. Он назвал этот запуск "первым шагом" и указал на успехи с развитием Ираном твердотопливных ракет-носителей. Также он подчеркнул, что присутствие Ирана в космосе - это вопрос не выбора, а "неизбежной необходимости".

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Рано утром 8 января после взлета в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране был сбит пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В апреле представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".

Киев потребовал объяснений от Ирана по поводу заявления Норузи.