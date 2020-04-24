В Тернополе коронавирус обнаружили у священника храма УПЦ (МП) и его жены

По состоянию на 10.00 пятницы, 24 апреля, в Тернополе в общем зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом, в том числе у священнослужителя храма Украинской православной церкви Московского патриархата и его жены.

"COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем у священнослужителя храма Украинской православной церкви Московского патриархата и его жены. Больных госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи", - сообщает в пятницу Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на странице в Facebook.

Всего с начала эпидемии коронавируса подтвердили 37 случаев COVID-19 среди жителей Тернополя. Пять горожан выздоровели.