События

12:13 24.04.2020

В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 священников - Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 священников - Кличко

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков, а всего в столице уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19, заявил городской голова Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них - медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу днем.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. А также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра Киева, за минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

"Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской лавры. Трое - из Покровского Голосеевского монастыря. Но одно лицо - из женского монастыря Святого Пантелеймона. Напомню, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 24.04.2020
Эпидемия коронавируса унесла в Бельгии почти 6,7 тыс. жизней, всего 44,3 тыс. случаев заражения

Эпидемия коронавируса унесла в Бельгии почти 6,7 тыс. жизней, всего 44,3 тыс. случаев заражения

12:44 24.04.2020
Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн – мэр Киева

Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн – мэр Киева

12:20 24.04.2020
В Тернополе коронавирус обнаружили у священника храма УПЦ (МП) и его жены

В Тернополе коронавирус обнаружили у священника храма УПЦ (МП) и его жены

12:20 24.04.2020
Кличко: почти 10 процентов заболевших COVID-19 в Киеве - медики

Кличко: почти 10 процентов заболевших COVID-19 в Киеве - медики

11:18 24.04.2020
Минздрав начал публикацию статистики тестирований

Минздрав начал публикацию статистики тестирований

10:54 24.04.2020
Заполненность определенных для лечения пациентов с коронавирусом больниц составляет 15-20%

Заполненность определенных для лечения пациентов с коронавирусом больниц составляет 15-20%

10:41 24.04.2020
В Украине внедрят массовое тестирование на коронавирус

В Украине внедрят массовое тестирование на коронавирус

10:38 24.04.2020
Правительство сегодня примет пакет медуслуг по COVID-19

Правительство сегодня примет пакет медуслуг по COVID-19

10:30 24.04.2020
Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" достигло 840 моряков

Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" достигло 840 моряков

10:10 24.04.2020
Степанов: в ближайшее время будут представлены пять этапов смягчения карантина в Украине

Степанов: в ближайшее время будут представлены пять этапов смягчения карантина в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

В Украине за минувшие сутки 477 новых случаев Covid-19, 6 ранее заболевших умерли, 97 выздоровели

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Продолжается ликвидация пожаров на двух участках в зоне отчуждения ЧАЭС

МАУ уже выполнила 11 грузовых гуманитарных рейсов из Китая в Украину и другие страны, запланированы еще 10 рейсов

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха Николая Кузнецова родственникам

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa запустил доставку в Полтаве

Со стрельбой задержали дюжину нелегалов-афганцев в Закарпатском лесу

Пожар на территории Дитятковского лесничества в зоне ЧАЭС локализован

Большая часть средств на обеспечение инсулинами распределена по регионам

Крупный схрон с боеприпасами обнаружили на территории заброшенного детского оздоровительного центра под Волновахой - прокуратура

Великобритания непоколебима в поддержке суверенитета Украины, и наращивания возможностей ВСУ

Боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА