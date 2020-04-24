В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 священников - Кличко

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков, а всего в столице уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19, заявил городской голова Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них - медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу днем.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. А также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра Киева, за минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

"Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской лавры. Трое - из Покровского Голосеевского монастыря. Но одно лицо - из женского монастыря Святого Пантелеймона. Напомню, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри", - отметил Кличко.