МАУ уже выполнила 11 грузовых гуманитарных рейсов из Китая в Украину и другие страны, запланированы еще 10 рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 13 по 24 апреля выполнила 11 грузовых рейсов из Китая в Украину, Италию, Израиль, Польшу, Францию и Германию, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в пятницу.

В настоящее время до 6 мая у компании запланированы еще 10 гуманитарных рейсов, однако в программе грузовых перевозок возможны изменения и дополнения.

Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, полеты выполняются на средне- и дальнемагистральных самолетах. В свободной компоновке на воздушном судне Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м грузов, на Boeing 767 - около 160 куб. м грузов.

"Доставка гуманитарных грузов - с одной стороны, помощь государствам в борьбе с пандемией COVID-19, а с другой – поддержание жизнедеятельности авиакомпании. Грузы, которые доставляет МАУ, ждут медики как в Украине, так и в других странах мира, страдающих от пандемии. Привезти им средства индивидуальной защиты – наша миссия и посильный вклад в борьбу с распространением заболевания. И мы будем делать это столько, сколько потребуется", - цитирует пресс-служба МАУ вице-президента по коммерции Сергея Фоменко.

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отправил в Нью-Йорк более 30 тыс. посылок АО "Укрпошта".

В планах "Укрпошты" сделать рейсы с МАУ в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.